Matera, Ispettoraro del Lavoro: nuovi orari e disposizioni per l’apertura al pubblico! I dettagli

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza-Matera comunica che i servizi all’Utenza subiranno parziali modifiche.

In particolare:

l’Ufficio Ispettore di Turno e Ufficio Relazioni Pubblico (URP) per il servizio denunce e informazioni saranno aperti al pubblico, in entrambe le sedi, di Potenza e Matera, nei seguenti orari:

-dalle ore 9,30 alle ore 11,30 dal Lunedì al Venerdì;

-dalle ore 15,00 alle ore 16,00 nelle giornate di Martedì e Giovedì;

le parti richiedenti le conciliazioni ex art. 410 cpc, da trattare dinnanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione, saranno convocate presso l’Ufficio per un numero massimo giornaliero non superiore a 5 (cinque), prevedendo un intervallo di almeno 30 minuti tra le medesime;

per le conciliazioni monocratiche ex art. 11 Dlgs n 124/03, i conciliatori convocheranno giornalmente un massimo di n 2 (due) tentativi di conciliazione.

Queste disposizioni, in via cautelativa, resteranno in vigore fino al 15 Marzo 2020, salvo diverse disposizioni o misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -2019 da parte degli organi competenti.

Si ritiene utile far presente che, sul sito istituzionale dell’INL, alla sezione “modulistica”, è disponibile il modulo INL 31 per le richieste di intervento ispettivo riguardanti la regolarizzazione del rapporto di lavoro, delle spettanze economiche o di altre irregolarità quali orari e tempi di lavoro, pause e riposi, videosorveglianza, etc.

Tale modulo, debitamente compilato e con allegata copia del documento di riconoscimento, può essere trasmesso ai seguenti recapiti:

Sede di Potenza, Via Isca del Pioppo, 41;

Sede di Matera, Via A. M. di Francia, 32-34;

PEC: ITL.Potenza-Matera @pec.ispettorato.gov.it;

E-mail: ITL.Potenza-Matera@ispettorato.gov.it.

Per informazioni, si riportano i recapiti telefonici delle sedi:

Potenza – Tel. 0971390111;