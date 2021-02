Matera, in Rai questi territori della Provincia! Tutti davanti alla tv

Sabato 6 Febbraio alle ore 17:00 in onda su Rai2 nella trasmissione “Il Provinciale” si parlerà delle bellezze paesaggistiche del nostro territorio provinciale di Matera.

Come fa sapere la Provincia:

“Protagonisti assoluti la Riserva Speciale dei Calanchi di Montalbano, Craco, Il Parco della Murgia Materana, Aliano e la Foce del Basento di Marconia di Pisticci.

In particolare ad accompagnare la troupe televisiva nella Riserva dei Calanchi di Montalbano Jonico la naturalista Porzia Lombardi e il geologo Giancarmine Miraglia per supportare il conduttore Federico Quaranta in questo meraviglioso viaggio naturalistico, con al seguito il cane Kumash.

Un’occasione questa per far conoscere e promuovere a livello nazionale il nostro territorio”.

Queste alcune foto.

