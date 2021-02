Basilicata, a Gianni Pittella piace Mario Draghi: “l’italiano maggiormente considerato al mondo”

“Il Presidente della Repubblica Mattarella si dimostra ancora una volta un baluardo per la tenuta democratica, sociale ed economica del Paese in una contingenza difficile”.

A dirlo è il sen. Gianni Pittella, vicepresidente del gruppo PD, che prosegue:

“Le sue preoccupazioni sono le nostre preoccupazioni, la pandemia e la campagna vaccinale, la crisi economica e il rischio di smottamento del mondo del lavoro e di tensioni sociali, la pianificazione del più imponente programma di risorse dal dopoguerra richiedono un governo nel pieno delle sue funzioni, dotato di autorevolezza internazionale, non una campagna elettorale e tre mesi di vacatio.

Mario Draghi is the best man, l’italiano maggiormente considerato al mondo.

Un tecnico atipico, lontano dai classici stereotipi del ragioniere senz’anima.

Ho avuto modo di apprezzarne lungamente a Bruxelles la cultura economica keynesiana, l’ispirazione progressista a fare ‘quanto è necessario’ per salvare a un tempo l’euro, l’unità europea, l’economia reale, la coesione sociale.

Il PD dia sostegno pieno e convinto al governo Draghi e vi contribuisca con le sue idee, le sue energie, la statura che ha saputo conquistarsi come una grande forza credibile e affidabile per la tenuta del Paese.

E si mostri politicamente aperto e disponibile a tutte le forze che pure con diversa sensibilità hanno concorso alla elezione di Ursula von der Leyen alla Presidenza della Commissione.

Il perimetro fondamentale è e resta l’appartenenza al campo internazionale europeo e atlantico, alla cultura democratica e liberale, all’ispirazione solidaristica e sociale”.

