Policoro: per i più piccoli importante appuntamento in Biblioteca! L’iniziativa

Dopo un lungo periodo di stop, su proposta degli Assessori Massimiliano Scarcia (Cultura) e Cinzia Mastronardi (Sociale), torna a Policoro l’iniziativa “Nati per leggere” che oggi in Biblioteca, alle ore 17.00, vedrà il suo primo appuntamento.

“Nati per leggere”, introdotto per la prima volta nella città jonica nel 2016, è un programma di promozione della lettura in famiglia con bambini da 0 a 6 anni.

Lo scopo è quello di favorire in età precoce lo sviluppo psicofisico, relazionale e cognitivo del bambino.

L’evento è gratuito ma necessita di una prenotazione obbligatoria tramite l’indirizzo email biblioteca@policoro.basilicata.it, oppure messaggio WhatsApp al numero 380/7047880.

Leggere è un diritto inalienabile perché fornisce gli strumenti per conoscere e comprendere il mondo.

Di seguito la locandina con i dettagli.