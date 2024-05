Matera, all’ospedale Madonna delle Grazie visite gratuite per i bambini! Le foto

In occasione della Giornata mondiale dell’asma sono in corso, all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, le visite spirometriche per i bambini.

L’iniziativa, lanciata dalla Società italiana per le malattie respiratorie infantili – SIMRI, offre alle famiglie l’opportunità di accedere a controlli medici specialistici senza alcun costo.

Un plauso per questo momento di prevenzione giunge al personale medico ed infermieristico del reparto di Pediatria dal Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Maurizio Friolo.

