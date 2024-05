Il “Pitagora” di Montalbano, Nova Siri finalista a questo concorso nazionale! Complimenti alla classe e al prof. Fabiano

Mercoledì 8 Maggio si terrà la premiazione delle scuole selezionate per l’undicesima edizione del Premio della Banca d’Italia “Inventiamo una banconota”: un concorso per dare la possibilità a studenti e docenti di riflettere insieme sul valore delle banconote, considerate non soltanto come strumento di pagamento ma come veicolo di trasmissione di messaggi e di valori.

Il tema scelto per questa edizione è stato “Misurare la realtà”.

Ben 1009 istituti italiani hanno presentato un proprio bozzetto per aggiudicarsi il premio in denaro destinato al rafforzamento delle attività didattiche.

La giuria lucana ha valutato 208 bozzetti provenienti dalle scuole di Puglia, Campania e Basilicata.

Tra i nove bozzetti selezionati dalla giuria di Potenza (tre per le scuole primarie, tre per le secondarie di primo grado e tre per le secondarie di secondo grado) c’è quello realizzato dall’istituto d’istruzione superiore “Pitagora” di Montalbano, Nova Siri.

La classe 2° BA del liceo Artistico è risultata finalista del concorso.

Gli alunni, guidati dal prof. Fabiano, hanno disegnato una banconota coniugando conoscenze e saper fare!