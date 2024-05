Al Matera Fiction 2024 targa d’oro a “Per Elisa, il caso Claps” (Rai Fiction). I dettagli

Si svolgerà a Matera dal 4 all’8 giugno Matera Fiction 2024, osservatorio sulla serialità internazionale, giunta alla seconda edizione.

Tutti gli eventi, che avranno luogo presso il Cinema Comunale Guerrieri, saranno ad ingresso gratuito.

Tra gli ospiti della manifestazione diretta da Giuseppe Papasso con il responsabile per gli eventi speciali Antonio Flamini, Abel Ferrara, Emir Kusturica, Lee Curreri e Stefania Sandrelli che saranno protagonisti di quattro incontri con il pubblico, mentre Ninetto Davoli, in occasione dei 60 anni del Vangelo secondo Matteo, ricorderà Pier Paolo Pasolini.

Attesa anche la star turca Hilal Altinbilek (Zuleya, la protagonista di Terra Amara) che presenterà la nuova serie.

Le targhe d’oro per la serialità 2024 andranno a:

Per Elisa, il caso Claps (Rai Fiction),

Christian (Sky),

Luce dei tuoi occhi (Mediaset),

La casa di carta Berlino (Netflix),

Billions (Showtime),

Saane Havtim (Yatim),

Under Guardianship Hani Abdalla, The Makanai (Genki Kawamura).

Mentre la targa d’oro per schermi altrove va a Turn in the Wound di Abel Ferrara presentato alla Berlinale.

Due i convegni curati da Marco Spagnoli, “Le nuove frontiere della narrazione della realtà”, e “Sud Dramma Fiction: Un racconto meridionale e meridionalista della Fiction: tra turismo, genere e istanze sociali. Può la Fiction aprire nuove possibilità̀ per il Sud sul piano della sua identità, ma anche della riflessione storica ed economica?”

Diversi gli incontri per gli addetti ai lavori.

All’incontro riservato alle reti televisive: La macchina seriale oggi in Italia: contenuti e linguaggi della tv generalista, partecipano tra gli altri Michele Zatta, Capo struttura RAI Fiction e responsabile delle produzioni internazionali e Angelo Florio, responsabile struttura Fiction Mediaset.

Al panel I nuovi contenuti dell’entertainment internazionale, il ruolo dello streaming, sono previsti gli interventi di Gary Marenzi, CEO Marenzi & Associates, già presidente della Paramount e della MGM World Wide Television (Metro Goldon Mayer) e Valentina Martelli, direttore artistico della ITTV di Los Angeles.