Matera, ritorna l’atteso Torneo “Maria Santissima Della Bruna”! Ecco quando saranno presentate le novità di questa stagione

La 29° edizione del Torneo di calcio a 5 “Maria Santissima della Bruna” organizzato dal Comitato Territoriale del Centro Sportivo Italiano di Matera entra nel vivo con il sorteggio e la presentazione di una nuova formula per il seguitissimo torneo estivo.

Nel salone antistante il campo di gioco della parrocchia di San Giacomo venerdì 10 maggio dalle ore 19, la dirigenza del Csi di Matera presenterà le novità per la stagione in corso, che promettono tanto spettacolo e divertimento, sia in campo che fuori dal campo, per il numeroso pubblico che segue l’evento sulle tribune del sintetico di San Giacomo, ma anche per chi segue le dirette da casa.

Infatti, anche per questa stagione è stato confermato l’impegno di The Mag e Sport On Fire per la diffusione sui profili social degli eventi in diretta ogni sera.

Una manifestazione che, anche per questa stagione e per il 19° anno consecutivo, vedrà impegnato il CSI di Matera anche nel settore giovanile, con Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi e Juniores in campo ad allietare l’estate sportiva della città dei Sassi nelle strutture di San Giuseppe Artigiano (per il settore giovanile) e San Giacomo (per Open, Over40 e Juniores).

Per il settore giovanile, qualche giorno in più per le iscrizioni e inizio previsto nei primi giorni di giugno.

Come anticipato in fase di conferenza stampa di presentazione, da un’idea del Vice Presidente regionale Basilicata e provinciale di Matera, Eustachio Di Cuia, in occasione dei sorteggi, l’introduzione di un momento conviviale per l’incontro tra organizzatori e capitani delle squadre. L’attesa Serata dei Capitani.

Infatti, a seguito dei sorteggi, i capitani delle squadre saranno chiamati ad una serata conviviale, offerta dal Csi, per scambiarsi opinioni, idee e condividere la consegna ad ognuno di loro della fascia di capitano con il logo Csi.

Non resta che appuntare il primo appuntamento con la nuova stagione estiva dello sport materano, che il Csi amplia anche questa volta, introducendo i tornei di Padel e Basket al ventaglio delle sue offerte.

Insomma, non solo calcio a cinque per gli eventi legati al nome della Protettrice della città di Matera, Maria Santissima della Bruna, per un’estate sempre più ricca di eventi sportivi e sempre più nel nome del Centro Sportivo Italiano Matera.

Di seguito la locandina con i dettagli.