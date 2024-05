Matera, ispettore ambientale e decoro urbano: pronte le novità

È convocata per domani mattina (9 maggio), alle ore 11:00 nella sala “Mandela” del municipio, una conferenza stampa sulle novità nel servizio di Igiene urbana, dopo l’approvazione in consiglio comunale del regolamento per l’istituzione del primo Ispettore ambientale volontario del Comune di Matera.

Si parlerà anche dei servizi aggiuntivi messi in campo dall’Amministrazione comunale, per migliorare il decoro urbano nelle zone di maggiore affluenza turistica con pulizie più frequenti delle strade, e ottimizzazione della raccolta porta a porta sulle utenze non domestiche.

Alla conferenza stampa sarà presente il sindaco, Domenico Bennardi, l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Amenta, e la presidente della commissione comunale Ambiente, Angela Caldarola.