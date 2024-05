L’UNITRE di Ferrandina incontra il Dott. Mangione, neuropsichiatra infantile. L’iniziativa

Domani 8 maggio 2024 l’UNITRE di Ferrandina (Associazione di promozione sociale e culturale aderente all’Università Nazionale della Terza Età di Torino), alle ore 17:30 presso il plesso monumentale dell’ex Convento delle Clarisse di Santa Chiara, sito in Largo Palestro nell’antico rione (primo agglomerato urbano cittadino, de “LA CITTADELLA”), incontra il Dott. Mimmo Mangione, neuropsichiatra infantile, per affrontare l’argomento “Disabilità e integrazione sociale”, con il Patrocinio del Comune di Ferrandina.

Il dibattito è aperto a tutta la platea presente; ognuno potrà dare il suo contributo nella discussione e partecipare attivamente magari anche per esperienza personale, per la buona riuscita dell’incontro e per arricchire e completare il proprio bagaglio culturale e sociale.

Di seguito la locandina con i dettagli.