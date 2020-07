Matera: in questo splendido borgo della provincia le “Nonne Chef” conquistano le telecamere di Rai 1! Le avete viste?

Ieri mattina, a partire dalle ore 10:00, le telecamere di Rai 1 hanno fatto tappa a Rotondella.

Grandi protagoniste le ormai famose “Nonne chef”, in un viaggio emozionante alla scoperta delle tradizioni culinarie e non solo.

Questo il commento di Tiziana Fedele, presidente della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori):

“Le NONNE CHEF portano Rotondella in diretta su RAIUNO nel programma ‘C’è tempo per…’ e il primo collegamento di Anna Falchi fa il boom di ascolti portando gli italiani sul Balcone dello Jonio.

Per ritornare con Beppe Convertini in piazza Albisinni dove le nonne hanno preparato i frizzuli e Tiziana Fedele ha presentato l’associazione.

Una piazza piena di prodotti tipici dal sospiro ai pastizz, senza dimenticare le rinomate albicocche di Rotondella, tanti i cittadini che hanno fatto sentire il calore alle Nonne Chef, in prima linea Rosa Gentile e il Sindaco di Rotondella Gianluca Palazzo.

Con ‘le mani nella tradizione’ anche le giovanissime sorelle Gaia e Alessia Valicenti hanno preparato i frizzuli in diretta TV.

Con grande orgoglio posso affermare che Le nonne chef, sono sempre più, le ambasciatrici del patrimonio immateriale e della tradizione lucana.

La nonna è la figura sapiente della nostra cultura.

Testimonianza autentica della nostra identità, della tradizione, dei ricordi di infanzia, dell’amore per la famiglia e di tutti gli elementi che costituiscono la nostra civiltà.

Ringrazio tutti i soci volontari ed in particolar modo Nicola Timpone, socio onorario dell’associazione, per l’impegno profuso e per aver reso possibile la diretta Rai nazionale.

Una grande visibilità per Le Nonne chef e il meraviglioso borgo di Rotondella”.

Per Rudy Marranchelli, AGIA-CIA:

“Le nonne chef, nella loro semplicità e spontaneità, continuano a dimostrare la grande capacità di attrattore culturale in grado di valorizzare borghi e produzioni locali.

I grandi temi di CIA che riguardano le aree interne, il governo sostenibile del territorio e la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e tradizionali si sposano perfettamente con le attività delle Nonne Chef indiscusse testimonial della tradizione locale.

Il nuovo programma RAI ‘C’è tempo per …’, condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi, sotto la regia di Alessandra De Sanctis, ha come mission il racconto dei protagonisti del terzo tempo della vita, una popolazione che in Italia conta 13,8 milioni di persone.

Si tratta di uomini e donne che sono colonne delle nostre vite e della nostre famiglie, spesso ancora attivi sul lavoro, carichi di sogni, desideri e di vitalità, nonni preziosi e insostituibili, scrigni di ricordi e tradizioni da scoprire e condividere.

Le Nonne Chef di Rotondella sono un bellissimo esempio di vitalità e protagonismo che ha immediatamente catturato l’attenzione degli autori RAI”.

