Matera: in questo comune della Provincia i nonni impareranno ad usare pc e cellulare! Il progetto unico nel suo genere

Maria Carlucci, Presidente dell’Associazione “Donna 2000 & Amici” di Ferrandina (MT) descritta come una “Donna piena di grinta ed entusiasmo”, presenta un progetto diverso dal solito.

Ecco cosa scrive in proposito:

“Siamo promotrici di un progetto che nasce con l’obiettivo di coinvolgere gli anziani e tutti coloro che non hanno dimestichezza con la tecnologia nel mondo del WELFARE affinché tutti siano autonomi nella gestione della tecnologia con l’uso del PC, tablet, smartphone e web per poter comunicare con il mondo specialmente in questo periodo di pandemia che ha limitato tutti i rapporti umani.

Il progetto è rivolto ad anziani e a categorie più fragili.

È unico nella nostra regione, ma già attuato nella stragrande maggioranza delle altre regioni italiane.

L’orizzonte degli interventi nel sociale per ‘donna 2000 & Amici‘ si allarga.

Adesso stiamo approntando gli ultimi preparativi, aspettando che sua maestà il Covid allenti la morsa dei contagi nel nostro paese.

A questo punto mi preme ringraziare in primis per come hanno operato in nostro favore prendendo a cuore questa iniziativa, con impegno e supporto, la Commissione Regionale Pari Opportunità egregiamente Rappresentata dalla D. ssa Margherita PERRETTI e la Commissaria di Parità D. ssa Mimma GRILLO che mi ha indicato la strada da seguire.

‘Conditio sine qua non’ è rappresentata infine dal dr. Vincenzo Damiano Direttore Manufacturing Hitachi Rail STS che tra le tante attività evolutive non tralascia il volontariato sociale.

‘Digitalizzazione è sinonimo di inclusione sociale in termini di autonomia e percezione del benessere’.

I dettagli del corso saranno resi noti molto presto.

Ancora grazie a chi crede in noi!

Ovviamente il corso è a titolo gratuito“.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)