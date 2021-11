Matera: in questa via problemi alla sicurezza quando gli studenti salgono sui bus! Ecco cosa accade

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa di Federazione Italiana Trasporti Segreteria Territoriale di Matera con oggetto: “Problematiche mobilità TPL extraurbano/urbano via Mattei”.

Dichiara il Segretario Provinciale di Matera della FIT-CISL Claudio Melodia:

“Nei giorni scorsi abbiamo rappresentato alcune criticità che creano disagi operativi agli Autisti del trasporto pubblico extraurbano/urbano e che nel contempo compromettono la sicurezza di esercizio durante le operazioni di salita degli studenti negli autobus in Via Mattei.

Obiettivamente l’unico dato positivo che abbiamo notato è la presenza delle forze di Polizia Locale nelle fasce orarie di uscita degli studenti dai vari istituti.

Il controllo costante delle forze dell’ordine ha risolto in parte le criticità relative all’occupazione di spazi da parte delle auto in sosta nonostante la segnaletica di divieto indicato nelle fasce orarie.

Purtroppo ciò nonostante registriamo soprattutto il Sabato, in cui l’orario di uscita degli studenti da tutti gli istituti presenti nella zona è unificato alla sola fascia oraria 13:20, che lo spazio riservato agli autobus è insufficiente.

A tale riguardo abbiamo suggerito al Sindaco di Matera e sua Eccellenza il Prefetto di estendere e convertire il segnale di divieto di sosta ai soli camion presente lungo la strada di fronte all’area commerciale Circo, in divieto di sosta/fermata a tutti i veicoli nella predetta fascia oraria vale a dire dalle 12:30 alle 13:30 in modo da consentire nella giornata del Sabato, data la maggiore presenza degli autobus, uno spazio sufficiente per la salita degli utenti nella massima sicurezza“.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)