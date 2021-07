Matera, in provincia omaggi alla salma del Professor Fortuna: dopo una vita vissuta in America riposerà nel suo paese

Sarà un caso, ma in coincidenza a Maggio con la giornata dei Lucani nel Mondo è venuto a mancare a New York il professore Giuseppe Fortuna, fondatore dell’Associazione dei Lucani a NYC e poi successivamente della federazione dei Lucani in Usa.

Dichiara il presidente del Consiglio regionale della Basilicata e della Commissione Regionale dei Lucani nel mondo, Carmine Cicala:

“Una delegazione della Regione Basilicata e della Commissione Regionale dei Lucani nel mondo, guidata dal vicepresidente della Commissione Regionale dei Lucani nel mondo, Gianni Vizziello, con gonfalone e bandiera, hanno reso omaggio alla salma del Prof. Giuseppe Fortuna, che aveva espresso il desiderio di essere sepolto nella sua Cirigliano (MT) dopo una vita vissuta in America.

Fondatore dell’Associazione dei lucani a New York prima e della Federazione dei lucani negli Usa poi, il professore Fortuna, insigne studioso e accademico, si è occupato sempre dei fenomeni migratori.

La scelta di essere seppellito nella sua Cirigliano (MT) testimonia quanto forte sia il legame dei nostri corregionali all’estero con la propria terra.

La Regione Basilicata, con la sua presenza, ha inteso esprimere tutta la vicinanza non solo alla famiglia del Prof. Fortuna ma all’intera comunità di Cirigliano (MT)”.

