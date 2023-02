Matera: in provincia il Carnevale si veste in maschera con sfilate, animazioni, concerti, acrobati e teatrino! I dettaglo

Con il patrocinio del Comune e della Pro Loco, nelle giornate del 12 e 19 febbraio, Ferrandina si veste in maschera, varie le rappresentazioni, da sfilate in maschera ad animazioni, da concerti musicali ad acrobati, teatrino e mostra d’auto d’epoca, personaggi Disney e Supereroi allieteranno le serate di entrambi i giorni con animazione per grandi e piccini, zucchero filato per i più piccoli, stelle filanti e coriandoli per gli adulti.

Fa sapere Enzo Scasciamacchia, Amministratore Comitato di promozione turistica “LA CITTADELLA”:

“Tante le associazioni partecipanti, tanto il tempo e l’impegno impiegato, si spera in un risultato soddisfacente, si spera di regalare sorrisi e buon umore a tutti, la Comunità Ferrandinese ne ha tanto bisogno”.

Questa la locandina con il programma.

