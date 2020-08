Matera: in provincia dipendenti non assunti e carenze igienico-sanitarie! Sospesa un’attività

I Carabinieri della Compagnia di Policoro, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Matera e del N.A.S. di Potenza, insieme a personale dell’A.S.M. hanno intrapreso attività straordinaria di controllo su numerosi lidi e strutture balneari dislocate lungo la costa jonica.

Obiettivo la prevenzione di condotte in violazione delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19 nonché in materia di normativa sul lavoro e rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

In particolare, lungo la costa del Comune di Rotondella (MT), due sono stati gli stabilimenti balneari ispezionati, 9 i lavoratori controllati di cui 2 impiegati in nero, motivo per cui il titolare del lido balneare è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

Tra le violazioni amministrative rilevate la mancata sottoposizione a visita di due dipendenti e carenze igienico-sanitarie che hanno comportato anche la sospensione immediata di un’attività.

Nel complesso le contravvenzioni elevate ammontano a circa 15.000,00 euro.a

