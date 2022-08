Matera: in provincia attesa una serata musicale di altissimo livello con Raphael Gualazzi! I dettagli

Il concerto del cantautore italiano Raphael Gualazzi è uno dei tanti eventi clou dell’estate montese: è in programma Sabato 27 Agosto alle ore 22:00 in Piazza Roma nell’ambito della Festa patronale di San Rocco.

Atteso a Montescaglioso il pubblico delle grandi occasioni per una serata musicale di altissimo livello.

Raphael Gualazzi all’anagrafe Raffaele Gualazzi è nato ad Urbino l’ 11 Novembre 1981.

Raffinato ed elegante cantautore e pianista italiano, Raphael Gualazzi è stato vincitore della categoria Giovani del Festival di Sanremo 2011 con il brano “Follia d’amore”, classificatosi, nello stesso anno, secondo all’Eurovision Song Contest.

Ha altresì partecipato al festival di Sanremo nel 2013, nel 2014 (ottenendo la seconda posizione con il brano “Liberi o no”) e nel 2020.

Il suo stile “jazz’n’roll” originale, poetico e coinvolgente estende la sua ricerca musicale nel campo dei generi jazz, blues e soul vantando collaborazioni con artisti del settore di fama nazionale ed internazionale.

Raggiunge il grande pubblico con la cover di “Don’t stop” e con due sue canzoni “Reality and Fantasy ” e “Love goes down Slow” (usate per spot pubblicitari) ma è il singolo “L’estate di John Wayne” a regalargli la massima popolarità anche tra il pubblico dei più giovani.

Maestro concertatore dell’ultima sera de “La notte della Taranta 2017” negli ultimi anni ha sparigliato le carte dei suoi registri musicali presentando dischi dai ritmi freschi e decisi, latineggianti e ballabili fino ad arrivare al suo ultimo album “Bar del sole” (2022) in cui reinterpreta alcuni brani del più brillante cantautorato italiano degli anni 50′, ’60 e ’70.

