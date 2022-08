Matera: in provincia serata indimenticabile con i Tarantolati che infiammano il pubblico! Ecco le foto

Un concerto coinvolgente quello tenuto dai Tarantolati di Tricarico a Montescaglioso.

Saliti sul palco in occasione della festa patronale in onore di San Rocco, i Tarantolati sono stati abili a coinvolgere i tantissimi presenti in Piazza che hanno ballato per tutta la durata dello spettacolo.

Un successo, dunque, questa esibizione del gruppo lucano che si conferma non solo capace di farsi ascoltare ma anche, come detto, di generare entusiasmo negli spettatori.

Il live dei Tarantolati, inserito nel cartellone delle festività montesi, ha visto anche la consegna di alcune targhe di riconoscimento, su iniziativa del consigliere comunale e provinciale Nunzio Carriero, da parte del Comune di Montescaglioso e della Provincia di Matera (era presente sul palco anche il presidente, Pietro Marrese) sia agli stessi Tarantolati, in qualità di “ambasciatori della musica popolare lucana nel mondo”, che all’atleta paralimpico, Emilio Frisenda, “per gli importanti successi sportivi conquistati ultimamente”.

A Carriero, infine, il parroco don Gabriele Chiruzzi a sua volta ha consegnato una targa per le iniziative poste in essere per il proprio territorio.

Ecco alcune foto della serata.

