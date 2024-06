Matera: in piazza San Giovanni spettacolo gratuito dei Deproducers “Botanica”! I dettagli

Si chiude a Matera il 18 giugno alle 20:30 in piazza San Giovanni con lo spettacolo dei Deproducers “Botanica” la rassegna delle arti e dell’ambiente “Rizomatica.

Nuove forme di coesistenza”, organizzata dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 e curata da Imma Tralli e Roberto Pontecorvo di Marea Art Project, con il patrocinio dei Comuni di Matera, Moliterno e Pisticci, che ha attraversato fra aprile e giugno i tre comuni lucani con residenze artistiche, spettacoli, proiezioni e incontri.

Attraverso “Botanica”, i Deproducers ci condurranno in un paesaggio musicale inedito dove temi musicali e videoproiezioni originali racconteranno la magia del mondo vegetale e la sua importanza per la nostra stessa sopravvivenza, grazie alla consulenza scientifica nella realizzazione dei testi del professore Stefano Mancuso, ricercatore botanico di livello internazionale, tra le massime autorità mondiali nel campo della neurobiologia vegetale e autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche sulla fisiologia e sul comportamento delle piante.

La formazione live a Matera sarà composta da alcuni tra i più autorevoli artisti della scena musicale italiana, accompagnati dalla voce narrante del filosofo della scienza, evoluzionista e saggista Telmo Pievani: Vittorio Cosma alle tastiere, Riccardo Sinigallia, voce e chitarra, Laura Arzilli al basso, Roberto Angelini alla chitarra, Simone Filippi alla batteria.

Insieme daranno voce e respiro alle piante, alle gocce di pioggia che cadono sulle foglie o sugli animali che popolano le foreste, ponendo l’attenzione su titoli illuminanti e urgenti che dall’importanza del Pianeta verde e delle Radici arrivano a parlare di tematiche come il Disboscamento.

Lo spettacolo “Botanica” è prodotto da Aboca.

L’accesso è libero e gratuito.

BIO

Telmo Pievani

Evoluzionista, filosofo della scienza, saggista, insegna Filosofia delle Scienze Biologiche nel Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova ed è visiting scientist presso l’American Museum of Natural History di New York.

Dal 2017 al 2019 è stato Presidente della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica. Autore di 347 pubblicazioni, tradotte in molte lingue, i suoi libri più recenti sono: Imperfezione (Cortina, 2019); Finitudine (Cortina, 2020); Serendipità (Cortina, 2021); La natura è più grande di noi (Solferino, 2022).

Socio di importanti società scientifiche e dell’Editorial Board di riviste internazionali, dirige i portali Pikaia e Il Bo LIVE. Vincitore di 12 premi, autore di libri anche per bambini sull’evoluzione, insieme alla Banda Osiris, al collettivo “Deproducers”, a Gianni Maroccolo e a Marco Paolini, è artefice di progetti teatrali e musicali a tema scientifico. Collabora con Il Corriere della Sera, con la RAI e con le riviste Le Scienze, Micromega e L’Indice dei Libri.

Laura Arzilli

Nasce a Roma il 05 Febbraio del 1966. Figlia d’arte, il padre Raffaele è stato un sassofonista jazz che ha accompagnato l’intera carriera teatrale di Gigi Proietti. Dal 1985 ha lavorato come vocalist e turnista per diverse compagnie teatrali e progetti discografici. Nel 1993 diventa stabilmente la bassista dei Tiromancino.

Dal 2001 lascia i Tiromancino e lavora come produttrice e bassista con il suo compagno Riccardo Sinigallia.

Riccardo Sinigallia

Riccardo Sinigallia scrive canzoni dall’età di 12 anni.

Nel 1988 forma i 6 suoi ex, band con cui scrive, suona e canta per quattro anni nei centri sociali e nei club dei primi anni ’90. Nel 1994 comincia la collaborazione come autore con Niccolò Fabi.

Nel 1997 produce e firma alcune canzoni de “La favola di Adamo ed Eva” di Max Gazzè.

È dello stesso periodo il ritornello di “Quelli che benpensano” di Frankie Hi Nrg Mc con il quale dirigerà anche il videoclip, iniziando una lunga collaborazione che lo vedrà dietro alla macchina da presa anche da solo per molte delle sue produzioni musicali tra cui quella dei Tiromancino.

Nel 2014, con i brani “Prima di andare via” e “Una rigenerazione”, partecipa per la prima volta da solista al Festival di Sanremo.

Vittorio Cosma

Vittorio Cosma è un pianista, compositore e produttore.

Il suo nome è legato ad alcuni tra i progetti musicali più interessanti del panorama contemporaneo.

E’ stato Maestro Concertatore e Direttore Artistico de La Notte della Taranta nel 2002 e 2003 dove ha iniziato la sua collaborazione con Stewart Copeland. Con l’ex-Police registra album e continua a suonare in tutto il mondo, sia con l’Ensemble Notte della Taranta che con Gizmo, una band creata dagli stessi Cosma e Copeland con musicisti provenienti da esperienze molto diverse.

Collabora da sempre con Elio e le Storie Tese partecipando ai loro dischi, tournée e show televisivi.

Nella sua attività di produttore, musicista e compositore ha collezionato svariati dischi d’oro collaborando con artisti quali: Fiorella Mannoia, Marlene Kuntz, Samuele Bersani, Pino Daniele, Fabrizio De André, Enrico Ruggeri, Pacifico, Ivano Fossati, Teresa De Sio, Almamegretta, Roberto Vecchioni, Mauro Pagani, Eugenio Finardi e molti altri.

Ha diretto l’orchestra del Festival di Sanremo in numerose edizioni e partecipa spesso al Concerto del Primo Maggio creando anche alcuni progetti speciali.

Roberto Angelini

Classe ’75 fa il suo esordio come cantautore nel 2001 con l’album “Il Signor Domani” (Virgin). Partecipa a Sanremo Giovani nello stesso anno con l’omonimo brano e si aggiudica il Premio della Critica “Mia Martini”.

Nel 2003 pubblica l’album “Angelini” (EMI) che contiene le hit “GattoMatto” e “La Gioia del Risveglio”. Questo disco, molto più pop del precedente, lo fa conoscere al grande pubblico.

Da lì a poco sente l’esigenza di tornare alle origini: rompe il contratto con la EMI e fonda una sua etichetta indipendente (FioriRari). Dal 2013 consacra la sua popolarità al fianco di Diego Bianchi, dapprima su Rai3 con la trasmissione “Gazebo” poi su La7 con “Propaganda Live”.

Simone Filippi

Simone Filippi, reggiano, classe 1972, impara a suonare la chitarra negli anni ’80 in Burkina Faso dove suona per qualche mese nel gruppo della Gendarmeria Nazionale.

Rientra in Italia nel 1990 e inizia la sua esperienza di chitarrista con il gruppo Ustmamò. L’esperienza durerà dodici anni e porterà a 6 album pubblicati dalla EMI – Virgin Italy.

Nel 2005 inizia una nuova esperienza come batterista partecipando al tour nazionale “L’Apertura” di Nada e Massimo Zamboni fino ad approdare agli Halftones nel 2006 con i quali suona la batteria.

Nel 2007 è batterista di Nada nel tour estivo. Dal 2008 è batterista nei vari tour di Massimo Zamboni e CSI.

Di seguito la locandina con i dettagli.