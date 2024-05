Matera: in onore di Maria Santissima della Bruna il Torneo di Volley Misto! Ecco i dettagli

Il Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano nel novero delle sue tantissime proposte sportive della stagione estiva, nei tornei legati al nome della Protettrice della Città dei Sassi, Maria Santissima della Bruna, ripropone per la sua 13° edizione il Torneo di Volley Misto.

Per l’occasione, il Comitato del Csi sarà coadiuvato nell’organizzazione dalla Matera Volley Event e da Cosimo Fontana, storico protagonista delle attività pallavolistiche materana, sia in campo che come allenatore.

Ultima edizione disputata, quella della stagione 2019, un ritorno dopo 5 anni che rispecchia la volontà e la disponibilità del Centro Sportivo Italiano di aumentare la propria offerta sportiva in ogni ambito, affiancando l’evento di Volley a quello di Calcio a 5 già in corso (che comprende ogni categoria, Over40, Open, Juniores, Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini), ma anche quelli in divenire di Basket e Padel.

Insomma, un’occasione per chiunque per passare l’estate nel segno dello sport.

Il Torneo di volley misto è aperto a ogni partecipante, sia tesserato per la federazione che non tesserato; unico vincolo per le squadre, schierare sempre almeno due donne in campo.

È possibile realizzare una squadra di sole donne.

Ogni dettaglio del regolamento è visibile sui siti istituzionali della manifestazione.

La scadenza delle iscrizioni per la 13° edizione del Torneo “Maria Ss. della Bruna” di Volley Misto è fissata per il giorno 10 Giugno 2024.

Per l’iscrizione al torneo si dovrà compilare l’elenco dei partecipanti (scaricabile all’indirizzo ufficiale del torneo www.volleyeventsmatera.weebly.com nella sezione Eventi: Giochi della Bruna –> Edizione 2024 -> Regolamento o sul sito www.torneodellabruna.it) e per ogni atleta bisognerà consegnare una copia del certificato medico per attività non agonistica rilasciato anche dal proprio medico di base (in alternativa anche quello che si è utilizzato per i campionati agonistici di quest’anno) e non scaduto (ricordiamo che ha la durata di un anno).

Tutto questo, insieme alla quota di iscrizione, dovrà essere consegnato presso la sede del Comitato in Via Degli Aragonesi, 11 – Matera, dalle ore 17:00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì o presso gli organizzatori.

Insomma, una nuova sfida è pronta a partire e come sempre, il Centro Sportivo Italiano è andato incontro alle richieste e le esigenze degli sportivi materani.

Alcuni gruppi hanno già manifestato interesse e c’è tempo ancora per un paio di settimane, poi si andrà in battuta.

Ecco alcune foto dell’edizione precedente.