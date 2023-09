Matera: importante opportunità per i giovani! Ecco quello che c’è da sapere

È stato pubblicato l’Avviso comunale per l’adesione al bando “Giovani e impresa” dell’Associazione nazionale Comini italiani (Anci).

Lo rendono noto il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, l’assessore alle Politiche giovanili, Angela Mazzone, e la collega alle Attività produttive Lucia Gaudiano.

L’Avviso è finalizzato alla presentazione di proposte progettuali rivolte all’orientamento della popolazione giovanile verso la cultura d’impresa, e nasce in attuazione dell’accordo stipulato l’8 novembre 2021 tra il dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Anci, per l’utilizzo dei riparti 2020 e 2021 del Fondo per le Politiche giovanili, con una dotazione di tre milioni.

La procedura è indirizzata ai primi 4 Comuni capoluogo di provincia, che in ogni regione presentano la più alta incidenza percentuale di start up giovanili sul totale.

L’Amministrazione comunale di Matera fa appello agli enti interessati e alle associazioni, affinché si possa sfruttare questa importante opportunità.

I Comuni dovranno presentare proposte progettuali in qualità di capofila di un’aggregazione di enti appartenenti alla stessa provincia, anche se non confinanti tra loro.

Il requisito è che facciano parte di un’area interna individuata dalla mappatura della Strategia nazionale Aree interne (Snai) 2022, oppure ricadano in zone rurali, montane e/o zone svantaggiate, classificate come tali dai Regolamenti europei sullo Sviluppo rurale.

Nel Materano sono potenzialmente interessati con Matera in qualità di capofila, i Comuni di: Accettura, Aliano, Calciano, Cirigliano, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Oliveto Lucano, Pomarico, Salandra, San Mauro Forte, Stigliano e Tricarico.

Le attività realizzabili spaziano dall’orientamento alla cultura d’impresa, con riferimento:

alle opportunità imprenditoriali collegate alle vocazioni del territorio;

alla definizione dell’idea imprenditoriale e del relativo business plan;

alle opportunità di acquisire conoscenze e competenze specifiche, messe a disposizione del partenariato economico-sociale locale e dalle associazioni di categoria operanti sul territorio di riferimento.

E poi attività di sostegno alla nascita di ‘hub giovani’, che funzionino da Sportelli informativi e attivatori di nuova imprenditorialità giovanile, oppure integrazione delle attività di orientamento con quelle realizzate da ‘hub giovani’ già esistenti.

L’Avviso del Comune di Matera scade alle ore 24 del prossimo 3 ottobre.

Ulteriori dettagli sono consultabili al link: https://anci.portaletrasparenza.net/dettagli/attodigara/2117/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-progettuali-rivolte-all-orientamento-della-popolazione-giovanile-verso-la-cultura-di-impresa-giovani-e-impresa.html.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)