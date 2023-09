Nuovi tesori in mostra al Museo Archeologico della Siritide di Policoro. Ecco quando

Domenica 1 ottobre 2023 alle ore 17,30 nel Museo Archeologico della Siritide di Policoro saranno inaugurate alcune nuove vetrine riallestite.

La manifestazione rientra negli appuntamenti promossi dal Ministero della Cultura “Domenica al Museo” con ingresso gratuito.

Pezzo forte del nuovo allestimento è il rientro della cosiddetta Tomba del Pittore di Policoro, rientrato a casa dopo essere stato in mostra alle Terme di Diocleziano a Roma.

Dopo anni il corredo verrà esposto nella sua interezza con un percorso progettato e pensato ad hoc per approfondire la ricchezza dei racconti mitologici rappresentati sui singoli vasi.

Sarà un viaggio nel mito che vi permetterà di osservare e conoscere Atena, Poseidone, Medea, i figli Eracle, Dirce e tanti altri dei ed eroi greci.

Tra le tante novità sarà dato maggiore spazi agli ori e ad altri oggetti da Cugno dei Vagni (Nova Siri), dove le ricerche fino ad ora condotte hanno messo in luce la presenza di un importante villa romana, un centro termale e le necropoli afferenti.

“Tesori restituiti e tesori ritrovati”, come il titolo di questo progetto di riallestimento che rientra nelle linee di indirizzo programmatico del direttore Carmelo Colelli, ha l’obiettivo di dar spazio ai tanti materiali che sono conservati nei depositi cercando di valorizzarli con percorsi temporanei.

Infatti, in quest’ottica si spera di portate avanti le tante idee in cantiere per offrire ai tanti visitatori locali e non un percorso narrativo sempre in divenire.

Pertanto, domenica alle 17.30 il direttore accompagnerà tutti coloro che verranno a trovarci per una presentazione delle significative novità.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)