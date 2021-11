Matera: Imma Tataranni dopo il boom di ascolti e l’enorme successo in Italia sbarca in America, Australia, Asia e Africa! Ecco i dettagli

Per Imma Tataranni-Sostituto Procuratore di Matera, dopo il boom di ascolti e l’enorme successo in Italia, una nuova avventura.

Ieri sera, infatti, la fiction ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, andata in onda su Rai Italia, è sbarcata in America, Australia e Asia e Africa.

Regina indiscussa delle prime serate, nell’ultima puntata andata in onda su Rai 1, ha inchiodato alla TV ben 5.142.000 spettatori, con uno share al 24.35%.

Imma, personaggio chiave della fiction, piace particolarmente ai telespettatori per simpatia e scaltrezza.

Si veste in modo a dir poco originale, raramente si pettina, avanza tra indizi e corridoi con la grazia di un’escavatrice.

Una seconda stagione sempre calata negli scenari della nostra Matera, tra antiche dimore e calanchi, tra questioni ambientali e di cuore.

Affamata di giustizia, mai tenera con i potenti e sempre pronta a metterci la faccia, la magistrata lucana ha saputo conquistare il cuore del pubblico televisivo presentandosi come una donna normale, alle prese con un lavoro difficile e con i mille problemi legati alla gestione della famiglia.

In questa seconda stagione il territorio lucano si conferma protagonista con Matera in primo piano, ma anche con i sentieri della transumanza, le pale eoliche, le dighe, le colline, i colori, la gente ancora oggi in bilico tra un passato doloroso da ricordare e un futuro che chiede riscatto.

Le indagini che chiederanno a Imma intuito e ostinazione sono liberamente tratte dai romanzi di Mariolina Venezia “Via del riscatto”, “Rione Serra venerdì”, “Maltempo” e “Come piante tra i sassi” editi da Einaudi e scritte da Mariolina Venezia, Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini e Luca Vendruscolo con la collaborazione di Francesco Amato

La seconda stagione di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” accompagnerà il pubblico per altre quattro prime serate anche nel 2022.

