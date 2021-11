Meteo: su Matera ancora piogge e temporali? Ecco le previsioni

L’Italia continua ad essere ostaggio dei vortici mediterranei, con il meteo che sarà caratterizzato da piogge e temporali; ma cosa ci attende nelle prossimi giorni su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Giovedì 18 Novembre, avremo cielo coperto con pioviggini il mattino, nubi sparse con pioggia il pomeriggio, nubi sparse e schiarite la sera.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 11°C.

Venerdì 19 Novembre, invece, avremo nubi sparse e schiarite il mattino, nubi sparse con pioggia il pomeriggio, cielo sereno o poco nuvoloso la sera.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 10°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

