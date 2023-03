Matera: il Senatore Grasso incontra questi studenti! Le foto

“‘Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli’- Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Questa è stata solo una delle tante frasi e testimonianze che stamane il Senatore Pietro Grasso ha raccontato davanti ad una platea gremita di studenti all’IIS Pentasuglia MT.

Per me è stato un estremo onore accoglierlo e udire le sue parole“.

Così l’Assessorato Città e Territorio di Matera.

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)