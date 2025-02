Matera, il presidente della Provincia incontra Gino Cecchettin: “profonda gratitudine per la sua testimonianza”

Un’occasione importante per discutere di come istituzioni e società civile possano collaborare per contrastare un fenomeno odioso come la violenza di genere.

Stamani il presidente della Provincia Francesco Mancini ha incontrato Gino Cecchettin, nel corso di un’iniziativa organizzata dal liceo scientifico Dante Alighieri di Matera.

Mancini ha espresso:

“profonda gratitudine a Cecchettin per la sua testimonianza e il suo impegno volti a promuovere una cultura del rispetto e dell’educazione.

Ho sottolineato con lui l’importanza di non rimanere indifferenti di fronte alla violenza di genere, piaga che va combattuta con ogni mezzo.

La Provincia di Matera s’impegna a sostenere iniziative che promuovano la parità e il rispetto reciproco, valori fondamentali per una società civile e inclusiva.

Voglio ringraziare la dirigente scolastica Maria Luisa Sabino e tutto il corpo docente perché il ruolo della scuola nella sensibilizzazione al rispetto di genere e alla promozione di una cultura non violenta è fondamentale”.