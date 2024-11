Matera, il Presepe vivente diventa accessibile a tutti grazie a queste iniziative!

L’edizione di quest’anno del “Presepe vivente nei Sassi di Matera” sarà all’insegna dell‘accoglienza, dell’inclusività e della sostenibilità.

Ad annunciarlo nel corso della presentazione della quattordicesima edizione dell’evento, l’ideatore Luca Prisco, amministratore della società organizzatrice Sud Promotion.

Il presepe si svolgerà nel Sasso Caveoso lungo un percorso di 1,5 chilometri, nei giorni 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 Dicembre e il 4 e 5 Gennaio 2025.

Oltre 200 comparse animeranno la rappresentazione, con spazi e scene che riprodurranno la Gerusalemme ai tempi di Gesù fino alla ”Natività”, che quest’anno sarà caratterizzata da un ”quadro plastico”.

I visitatori saranno accolti in piazza San Pietro Caveoso dall’antica porta di Gerusalemme e da un accampamento romano.

Lungo il percorso vi saranno piccoli gruppi di musicisti che eseguiranno brani natalizi.

Ha spiegato Prisco:

“La peculiarità del percorso di quest’anno punterà a una maggiore fruibilità, in particolare per le fasce più fragili di ospiti nell’ottica dell’inclusione e dell’accoglienza.

Infatti, sempre nel rispetto della particolare conformazione dell’itinerario, le aree sottoposte ad una minore accessibilità per le famiglie con bambini, per gli anziani e per i portatori di disabilità (motoria, mentale e uditiva) saranno dotate di passerelle ad hoc finalizzate ad agevolare il transito, abbattere le barriere architettoniche ed a snellire il flusso di visitatori, così da garantire le migliori condizioni di sicurezza infrastrutturale.

La presenza, inoltre, di personale adeguatamente formato rappresenterà l’ulteriore ausilio ai visitatori in termini di assistenza “audio” con l’utilizzo del linguaggio LIS (per la diversità uditiva).

Sarà garantita la fascia oraria dalle 14:30 alle 15:30, dedicata a tale tipologia di visitatori/trici al fine di consentire tutte le attenzioni possibili e una vera e propria “degustazione” del percorso presepiale, quale esperienza sensoriale completa.

É intuitivo che la qualità dell’evento, fortificata dalle precedenti rappresentazioni, guardi al futuro della città di Matera e di tutta la Regione, con un occhio particolarmente ‘illuminato’ da una presenza speciale che, a prescindere dal proprio credo e dal proprio vissuto riesce sempre ad unire e includere, generando considerazioni assolutamente personali, ma tutte perfettamente utili agli intenti perseguiti”.

Quanto al percorso, quest’anno, nell’ottica di una sostenibilità da declinare in termini ambientali, sociali ed economici , tutte le opere da realizzare sono state improntate sulla riduzione degli impatti, innanzitutto ambientali, considerata la particolare architettura del “palcoscenico” naturale che accoglierà la manifestazione.

Infatti, la riproduzione dei manufatti abitativi/ludico-ricreativi ispirati alle varie figure protagoniste e destinate ad ospitare le diverse scene sarà affidata a costruzioni in legno ricoperte di frasche e paglia, con un basso impatto paesaggistico.

Saranno garantiti i moderni principi di sostenibilità e accessibilità e si svilupperanno le strategie di turismo sostenibile coerenti con i più generali obiettivi del Green Deal europeo e dell’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite dove è ben esplicato il ruolo strategico del turismo e dove si vuole portare la città di Matera ad essere e figurare la città italiana portavoce della promozione e della valorizzazione dell’Italia e del Marchio Italia.

Nello specifico per il primo anno l’intero percorso interessato dalla manifestazione sarà a totale “impatto zero”, ovvero saranno utilizzate in via esclusiva fonti energetiche autoricaricabili con pannelli fotovoltaici.

Lo scorso anno il presepe raggiunse i 40 mila visitatori, con un ritorno economico per la città quantificato in due milioni di euro.

Quest’anno vi sono già prenotazioni per comitive che raggiungeranno il Materano con 240 autobus.

A questi si aggiungeranno le prenotazioni individuali sul sito presepematera.it e della biglietteria in piazza San Francesco d’Assi”.

Di seguito, la locandina dell’evento.