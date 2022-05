Matera: il Museo Nazionale sempre inclusivo e accessibile a tutti. Ecco l’iniziativa

Il Museo Nazionale di Matera partecipa all’International Museum Day, la giornata istituita dall’ICOM, a partire dal 1977, per valorizzare il ruolo dei musei nello sviluppo della società.

L’edizione di quest’anno è dedicata al ‘potere’ dei musei di trasformare il mondo, ponendosi come luoghi di scoperta che gettano luce sul passato per dare spunti di riflessione sul futuro e creare cultura.

La Giornata Internazionale dei Musei vuole essere un momento unico per la comunità museale tramite l’organizzazione di eventi e attività che mirano a coinvolgere il pubblico e a sottolineare come le istituzioni siano al servizio della società.

É con lo sguardo al futuro e al coinvolgimento di tutte le tipologie di visitatori che il Museo Nazionale di Matera si pone l’obiettivo di essere un luogo della cultura inclusivo e accessibile davvero a tutti, mediante il superamento delle barriere di tipo cognitivo.

In questa ottica, a partire da mercoledì 18 maggio fino a domenica 22 maggio presso il Museo Archeologico Nazionale ‘Domenico Ridola’ sarà presente una particolare esposizione di uno dei marchi da pane della collezione etnografica: una tavoletta tattile con il rilievo della forma e dei dettagli, accompagnata da una didascalia in braille, consentirà davvero a tutti di conoscere questo oggetto mediante l’uso di un altro dei sensi, che non sia la vista.

Ricordiamo che per accedere ai luoghi culturali statali non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base, mentre l’utilizzo di mascherine chirurgiche è fortemente raccomandato.​

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)