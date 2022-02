Matera, il Gruppo Maffei ancora al fianco dei Volontari: questa volta dona materiale a chi è in prima linea per la crescita della comunità! Le foto

Competenza e professionalità, da sempre, consentono di attivare e portare avanti servizi di alto livello qualitativo non solo rispondenti ai bisogni degli utenti, ma consentendo a chi opera nel settore di avere il giusto riconoscimento nel proprio lavoro.

È il caso della concessionaria Fiat Maffei, tra i primi concessionari FCA in Europa ad ottenere il premio Customer First Award for Excellence (relativo al primo semestre del 2020).

Il gruppo, ricordiamo, già durante i difficili mesi di lockdown a cui ci ha costretto il Coronavirus, ha pensato a chi svolge le attività di volontariato e tutt’ora continua a farlo.

Questa mattina, nella sede del Gruppo Maffei in contrada Quartarella a Matera è avvenuta la consegna dei K-way impermeabili che accompagneranno l’Associazione Volontari Open Culture 2019 ODV nella promozione di entusiasmanti eventi culturali, sia a livello locale che nazionale.

Un progetto che crede nella diversità e nella partecipazione come elementi di crescita di una comunità.

L’ennesimo aiuto concreto dopo la donazione di 1000 mascherine protettive presso la chiesa di S. Rocco, alla consegna presso l’Asso Polizia di un furgone Fiat Talento (utilizzato per il trasporto di materiale sanitario presso gli ospedali della Regione Basilicata), alla donazione di 4 autovetture in comodato d’uso esclusivamente gratuito fino al termine dell’emergenza Coronavirus.

Una rete solidale forte ed efficace che man mano si espande per far fronte ai tanti problemi della comunità e dare così un sostegno a chi quotidianamente svolge uno dei compiti più difficili.

In merito all’ultima donazione, la società fa sapere:

“È un grande piacere per Gruppo Maffei supportare questa interessante associazione che crede fortemente nella diversità e nella partecipazione come elementi di crescita di una comunità”.

Grande anche la gratitudine dell’Associazione Volontari:

“Siamo estremamente fieri e riconoscenti del dono ricevuto, e non vediamo l’ora di indossare e sfoggiare le nostre nuove divise”.

Complimenti alla famiglia Maffei, sempre al servizio della propria comunità con grande professionalità e passione per il proprio lavoro.

Queste alcune foto della consegna.

