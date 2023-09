Matera: “I commercianti del Centro Storico costretti a dover rimuovere gli arredi esterni delle loro attività senza preavviso”. Ecco che cosa è successo

In data odierna, il Consigliere Comunale Avv. Nicola Casino ha presentato un’interrogazione consiliare rivolta al Sindaco del Comune di Matera, Dott. Domenico Bennardi, in merito alla notifica tardiva del decreto dirigenziale n. 467/2023 relativo alla rimozione dei dehors e arredi esterni delle attività commerciali nel Centro Storico.

“La notifica di tale decreto, avvenuta solo oggi, ha causato notevoli disagi ai commercianti del Centro Storico, i quali si sono trovati costretti a dover rimuovere gli arredi esterni delle loro attività senza un congruo preavviso.

Questo provvedimento richiede, in molti casi, l’uso di mezzi specifici e personale qualificato, rendendo difficile la sua attuazione nel breve tempo concesso.

Il Consigliere Casino ha sollevato delle preoccupazioni legate alla proporzionalità del provvedimento, sottolineando che l’evento religioso in questione, la processione della Sacra Immagine di Sant’Eustachio, è programmabile in anticipo, consentendo così di ridurre al minimo i disagi per i commercianti del Centro Storico.

Nell’interrogazione, si chiede al Sindaco di Matera di chiarire le ragioni che hanno portato l’Amministrazione Comunale a notificare questo provvedimento con così tanto ritardo e se ci sono stati cambiamenti dell’ultimo minuto o circostanze impreviste che hanno reso necessaria questa decisione.

Il Consigliere Casino ha richiesto che questa interrogazione consiliare sia inserita nell’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Comunale al fine di ottenere una risposta ufficiale da parte dell’Amministrazione Comunale in merito a questa questione”.a

