Matera: i 5 candidati alla carica di Sindaco a confronto. Ecco l’iniziativa

“Aperitivo cittadino” con i 5 candidati alle primarie: un confronto aperto a cittadini e stampa alla vigilia del voto, sabato 5 Aprile allo Speakeasy by Hemingway’s, in Via Ridola 23

Dopo settimane di dibattito pubblico, raccolte firme e percorsi partecipativi, il gruppo di giovani promotori della proposta di primarie aperte annuncia un nuovo appuntamento pubblico alla vigilia delle primarie: Sabato 5 Aprile, dalle 11:00 alle 12:30, si terrà l'”Aperitivo cittadino”, un momento informale di confronto tra i cinque candidati alle primarie e la cittadinanza, moderato dal giornalista Luca Iacovone.

Sarà un’occasione per consentire a giornalisti e cittadini di porre domande, chiarire dubbi e approfondire le proposte in campo, alla vigilia del voto previsto per domenica 6 aprile.

Luca Colucci, portavoce del gruppo di giovani, chiarisce:

“Questa iniziativa nasce dallo stesso spirito che ha guidato tutto il nostro percorso: aprire spazi di partecipazione reale, costruire dialogo, favorire trasparenza e confronto.

Per questo abbiamo chiesto ai candidati di mettersi in gioco davanti alla stampa e alla cittadinanza, senza barriere e senza filtri.

Siamo consapevoli che il percorso delle primarie ha generato effetti inattesi e ha messo in tensione equilibri politici consolidati.

Ma ribadiamo con forza che il nostro non è un progetto elettorale, ma l’esito di un lavoro lungo, condiviso, radicato in pratiche di cittadinanza attiva e consapevole.

La pluralità delle scelte dei candidati alle primarie è un dato politico, ma non esaurisce il significato del nostro percorso.

Sabato sarà un’occasione per rimettere al centro il confronto con la città, ed è lì, nello scambio aperto e diretto, che vogliamo stare.

Vi aspettiamo!”.

Ecco la locandina dell’iniziativa.