“Cresce la percezione della Basilicata turistica”. Ecco i dettagli

Con delibera della Giunta regionale proposta dall’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo è stata approvata una variazione del piano finanziario dell’aggiornamento del progetto “P.A.R.T.I Basilicata! Piano di Azione per la Ripresa del Turismo in Basilicata”, prorogando al 31 Dicembre prossimo la realizzazione delle azioni previste.

La spesa complessiva ammonta a 2,7 milioni di euro e, con le economie maturate pari a circa 400mila euro, si intende potenziare le azioni:

“Fiere, missioni di contatto, eventi e iniziative B2B”;

“Press Tour e affiancamento ad iniziative ed eventi di rilievo nazionale ed internazionale”.

L’assessore Cupparo ricorda di aver lavorato al progetto nella fase dell’emergenza pandemica con i primi incontri con gli operatori turistici che si sono svolti nell’estate 2021:

“Le linee di azione del progetto nascono da un’attività di confronto tra la Regione, l’Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata (a cui è affidata la gestione) e gli operatori e i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore turistico lucano, con l’obiettivo di individuare, in forma partecipata e condivisa, azioni di rapida cantierabilità per sostenere la Basilicata turistica.

Le misure messe in campo si sono rivelate efficaci nel raggiungere l’obiettivo di riattivare l’offerta turistica nel mercato e di migliorarne il posizionamento.

Con il superamento della emergenza pandemica la percezione della Basilicata turistica è cresciuta costantemente fino ad affermarsi come vera novità dell’offerta italiana in ambito internazionale, tanto da ritenere la Regione Basilicata, secondo i vari riconoscimenti ottenuti, come regione più ‘accogliente d’Italia’, con i suoi luoghi di eccellenza a partire da Matera, alla costa tirrenica e jonica fino a Maratea e i Parchi nazionali Pollino e Appenino Lucano”.

Per l’assessore necessita intervenire ulteriormente, già a partire dalla prossima stagione estiva, non solo per il consolidamento delle posizioni acquisite ma focalizzando l’attenzione sugli interventi per adeguare la qualità e le caratteristiche dell’accoglienza a una domanda in rapida evoluzione soprattutto sui mercati esteri.

Cupparo ribadisce, inoltre, che la partecipazione della Regione Basilicata all’esposizione universale Osaka 2025, attraverso la presenza organizzata all’interno del Padiglione Italia nelle date dal 24 al 30 agosto 2025, sarà una ulteriore importante occasione per la comunicazione delle strategie regionali di valorizzazione delle eccellenze lucane e, in virtù di ciò, sarà predisposto un Avviso Pubblico volto a favorire la partecipazione delle PMI lucane all’EXPO.