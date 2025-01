“Matera ha tutti i requisiti per organizzare iniziative per la tutela della memoria dei martiri delle foibe”. La proposta

Il Comitato 10 Febbraio, come fa sapere in una nota:

“è un’associazione che intende in particolare agevolare la celebrazione del “Giorno del Ricordo”, istituito con

legge n. 92/2004 “al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”. Nei 131 comuni della Basilicata c’è solo un luogo intitolato ai

Martiri delle Foibe ed è a Potenza: Piazza Martiri delle Foibe, inaugurata nel 2022.

Matera è:

– Decorata con Medaglia d’oro al valor civile;

– Patrimonio dell’UNESCO;

– Capitale Europea della Cultura 2019;

– Sede del 67° Raduno Nazionale Bersaglieri;

– Sede per la celebrazione della Giornata internazionale della pace;

– Sede dell’evento G20.

Matera ha quindi tutti i requisiti per organizzare serie iniziative per la tutela della memoria dei martiri delle foibe, diffondendo la conoscenza di questa orribile pagina della storia italiana, purtroppo ancora ignota per molti.

Tra le varie attività che si possono svolgere si può partire con l’installazione di un cippo con una epigrafe alla memoria dei martiri

delle foibe nel Parco IV novembre.

Per una degna celebrazione del 10 Febbraio 2025 è necessario che le Istituzioni Pubbliche, Associazioni culturali e Associazioni d’Arma collaborino tra loro per organizzare in anticipo e pubblicizzare l’evento”.