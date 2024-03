Matera: Guardia di Finanza alla celebrazione Eucaristica in preparazione della Santa Pasqua. Ecco le foto

Ha avuto luogo questa mattina, presso la Cattedrale di Matera, la celebrazione Eucaristica in preparazione alla Santa Pasqua officiata da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina, assistito dal Cappellano Militare Don Giovanni Caggianese.

Alla funzione Eucaristica hanno preso parte il Comandante Regionale Basilicata Generale di Brigata Roberto Pennoni e tutto il personale, di ogni ordine e grado, in servizio e in congedo della Guardia di Finanza della Basilicata, unitamente ai loro familiari.

Nella chiesa, gremita di uomini e donne in divisa, gli officianti hanno rivolto gli auguri di una Santa Pasqua a tutti i presenti, nonché un ringraziamento per l’operato quotidiano svolto al servizio dei cittadini.

La celebrazione religiosa è stata animata dal canto del soprano Cettina Urga e dall’accompagnamento organistico del maestro Rocco Claudio Ferrara che, insieme, hanno creato un’atmosfera suggestiva.

La liturgia si è conclusa con la lettura della “Preghiera del Finanziere” e, a seguire, con un breve intervento del Generale Roberto Pennoni, il quale ha ringraziato l’Arcivescovo S.E. Antonio Giuseppe Caiazzo che, nonostante i molteplici impegni del periodo quaresimale, è riuscito ad essere presente al Precetto Pasquale a conferma della sua vicinanza e del suo affetto per le Fiamme Gialle lucane.

L’Ufficiale ha espresso, altresì, gratitudine, per la loro presenza, a tutti i militari in servizio e in congedo intervenuti e a Don Giovanni Caggianese, sempre vicino ai finanzieri lucani, formulando un augurio sincero di Buona Pasqua a tutti i presenti ed alle loro famiglie.

Ecco le foto.