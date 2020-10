Matera, Giro d’Italia: sospensione della circolazione su queste strade! I dettagli

Il Giro d’Italia farà tappa a Matera.

La “Capitale della Cultura 2019” sarà l’arrivo della sesta tappa (con partenza da Castrovillari, dopo 188 km) e sempre dalla Città dei Sassi si ripartirà, il giorno successivo (settima tappa), alla volta di Brindisi.

In merito, la Prefettura di Matera comunica:

“In considerazione che la gara ciclistica sarà preceduta da un’altra manifestazione ciclistica non competitiva con biciclette a pedalata assistita, denominata “Giro E”, la circolazione dei veicoli ed animali sarà inibita sulle strade interessate dalla manifestazione, almeno 2 ore e 30 minuti prima del transito della carovana e fino a 30 minuti dopo il passaggio del veicolo che chiude la gara ciclistica.

In considerazione della cospicua sospensione della circolazione stradale della 6° Tappa del giorno 08/10/2020, che interesserà tutte le strade statali che attraversano trasversalmente la regione Basilicata (SS. 653 “Sinnica”, SS. 598 “Val d’Agri” e SS. 407 “Basentana”), la Sezione di Polizia Stradale di Matera, unitamente a personale ANAS Potenza e Provincia di Matera, individuava gli eventuali percorsi alternativi:

– Dal versante Jonico verso quello Tirrenico, la Società ANAS PZ collocherà sulla 106 “Jonica” dei pannelli con messaggi variabili, uno all’altezza del limite provincia Taranto (direzione Sud) e l’altro al limite provincia di Cosenza (direzione Nord), che informeranno l’utenza della sospensione temporanea del traffico sulle predette arterie stradali.

All’utenza diretta verso Sud versante Tirrenico, sarà consigliato il proseguo verso Sibari e A/2 del Mediterraneo.

All’utenza verso NORD diretta verso la città di Matera, sarà consigliata la S.P. 3 “Via del Mare”, fino allo svincolo Montescaglioso Km 11 (ove sarà collocata segnaletica verticale e presidio da parte dell’ente Provincia di Matera), per proseguire sulla SP. Ex SS. 175 con ingresso in Matera via Montescaglioso.

– Al contrario, dal versante Tirrenico a quello Jonico , la 653 “Sinnica” per il tratto proveniente dalla A/2 “del Mediterraneo”, risulterà già chiusa al traffico con provvedimento del Prefetto di Potenza, poiché interessata dalla medesima gara ciclistica.

La SS. 598 “Val d’Agri”, sarà interessata dalla gara per un brevissimo tratto (per circa 1 Km – dal 107+500 al 108+700), pertanto l’utenza diretta verso Matera o altre località pugliesi, all’altezza del Km. 98+800 della SS. 598, sarà indirizzata da personale ANAS PZ e con apposita segnaletica, verso la SP. 54 (Craco-Gannano), Sp. Ex SS. 103, Sp. 4 “Cavonica”, Scalo Grassano/Garaguso, Sp. 4 “Trasversale Alta”, Sp. 8 (Matera/Grassano) ingresso Matera via La Martella, mentre direzione Puglia, la SS. 655 “Bradanica”.

Per indicare la chiusura temporanea delle strade della SS. 653 e della SS. 598, a monte, sulla A/2 del Mediterraneo, saranno previsti, a cura di ANAS, dei pannelli a messaggi variabili.

Per l’utenza proveniente dalla SS. 407 “Basentana” e diretta verso Matera o/e la Puglia, il percorso alternativo previsto coincide in modo parziale con quello indicato per la SS. 598, precisamente al Km. 42+300 svincolo “Grassano Scalo/Garaguso” ove, a cura di ANAS PZ, sarà collocata segnaletica direzionale e relativo presidio.

Altra arteria stradale importante che sarà interessata dalla sospensione della circolazione è il ” Raccordo SS. 7″ e la SS. 7 “Appia”. Su quest’ultima si allaccia la SS. 99 “Barese”, proveniente da Altamura.

Pertanto l’utenza proveniente dalla provincia di Bari e diretta a Matera/Potenza, l’ANAS PZ provvederà a segnalare al Km. 11+400 della SS. 99, svincolo Stazione Venusio, quale percorso alternativo la SP. 50 – SP. 6 Matera/Gravina e SP. 8 Matera/Grassano.

Per l’utenza proveniente dalla provincia di Bari e diretta verso Taranto invece, sempre a cura di ANAS PZ, sarà segnalato come percorso alternativo l’uscita Santeramo/Serra Paducci della SS. 99 al Km. 14+800 – SP.42 – S.C. Pantano -SS.7 “Appia”.

Al contrario, il traffico proveniente dalla SS. 7 e diretto a Matera o verso Potenza, all’altezza del km.580+800 sarà deviato sulla SC Pantano – SS. 99 e, attraversando il Borgo di Venusio, si immetterà sulla SP. 50, con successiva direzione di marcia verso Matera o sulla SP. 8 in direzione Potenza.

7° tappa: “Matera – Brindisi” del 09/10/2020

In considerazione che la 7^ tappa interesserà questa Provincia per circa 15 km. e non sarà preceduta dal “Giro E”, la circolazione dei veicoli ed animali sarà inibita sulle strade interessate dalla manifestazione almeno 2 ora prima del transito della carovana e fino a 30 minuti dopo il passaggio del veicolo che chiude la gara ciclistica.

In considerazione del breve tratto di strada che sarà interessata dalla tappa del giorno 9, il percorso alternativo da individuare riguarda esclusivamente il tratto della SS. 7 nel versante tarantino.

Per gli utenti diretti nel territorio tarantino, il percorso che si individua quale più agevole risulta:

– SS.7- SP.3-SS.106 direzione Taranto, e viceversa in direzione Matera”.

