Matera: giovane della provincia incontrerà Papa Francesco! I dettagli

Il prossimo Marzo, ad Assisi, si terrà l’evento “The Economy of Francesco“, voluto dal Santo Padre per incontrare giovani under 35 e in particolare economisti, imprenditori e change makers.

All’evento parteciperà anche un giovane della provincia di Matera.

Ecco quanto si apprende in un post pubblico di Legambiente Circolo Pisticci:

“Obiettivo dell’incontro, organizzato da Papa Francesco, è stringere un patto per una economia fraterna, giusta e sostenibile come specificato nella lettera di Francesco a proposito.

E dove se non ad Assisi, dove il Santo Padre ha iniziato la sua missione di amore verso Madre Terra.

In preparazione dell’evento, sono molti gli eventi, chiamati ‘towards’, a livello locale in tutto il mondo, che anticipano il grande incontro di Assisi del 28 Marzo.

Anche a Pisticci si terrà uno di questi eventi, in particolare, il 27 Dicembre, alle ore 11:00, presso la sala consiliare.

L’appuntamento, dal titolo ‘Una giovane economia o una economia giovane’, è organizzato dal Legambiente Circolo Pisticci.

Dopo i saluti del Sindaco di Città di Pisticci, Viviana Verri, interverranno giovani studiosi ed esperti del luogo, che toccheranno tutti i punti di una nuova idea di economia così come prevista da Papa Francesco nella sua lettera di invito a “The Economy of Francesco”.

In particolare, tra i presenti:

Andrea Grieco, esperto di economia ambientale, già protagonista di numerosi riconoscimenti a livello mondiale, esperto di economia ambientale, già protagonista di numerosi riconoscimenti a livello mondiale;

Marilea Laviola, esperta di relazioni internazionali con esperienze in zone economicamente svantaggiate;

Gianvito Laviola, esperto di scienze naturali e già protagonista di progetti di economia circolare;

Giuseppe Ranú, del direttivo dei Giovani Imprenditori della Confederazione Nazionale Artigianato Basilicata.

Modererà la giornata William Grieco, dottore commercialista e volontario di Legambiente, selezionato a partecipare all’evento “The Economy of Francesco”.

Le conclusioni, prima del dibattito con la presenza di giovani imprenditori, saranno a cura di Laura Stabile, presidente del circolo Legambiente di Pisticci.

A seguire, nel pomeriggio ci sarà l’appuntamento con Imbianchini di Bellezza.

Si invita la cittadinanza a partecipare, in particolare tutti i giovani che Papa Francesco invita a mettersi in gioco: Perché, è arrivato il momento di prendere in mano le redini del mondo!”.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’evento.