Matera, gestione aree verdi terminal bus di via Don Luigi Sturzo, bar-ristoro, Punto informazioni, bagni a uso pubblico: queste le novità

La Giunta comunale ha deliberato gli indirizzi per la predisposizione del bando di gestione dei servizi di bar-ristoro, Punto informazioni, bagni a uso pubblico e aree verdi circostanti al terminal bus di via Don Luigi Sturzo.

La gestione sarà affidata per un periodo utile a consentire l’ammortamento dell’investimento iniziale, con procedura ad evidenza pubblica “al fine di incrementare l’offerta locale in materia di servizi ai cittadini, ai turisti in visita alla città ed agli avventori tutti”, si legge nella delibera.

La gestione dei servizi produrrà l’introito al Comune di Matera di un canone minimo sottoposto a rialzo, determinato nell’ambito della redazione di un Piano economico-finanziario di massima, effettuato sulla base di stime previsionali di carattere indicativo trattandosi di primo affidamento, e non avendo il servizio Patrimonio a disposizione dati storici di riferimento.

Tra gli indirizzi della Giunta c’è l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in riferimento al miglior rapporto qualità/prezzo; caratteristiche tecnico-funzionali e qualitative del progetto di allestimento dei locali, dei materiali e delle attrezzature previste, comprensive dell’allestimento dell’Infopoint e delle aree verdi circostanti (tettoie aggiuntive, rastrelliere per bici, panchine aggiuntive, bacheche degli orari autobus eventualmente automatizzate, sistemazioni a verde aggiuntive rispetto a quelle minime previste nel capitolato speciale altro …); caratteristiche del progetto di gestione dei servizi con riferimento alla gestione di bar-ristoro, bagni a uso pubblico, Punto informativo e gestione aree verdi circostanti, da svolgersi con propri capitali, mezzi tecnici e personale dell’aggiudicatario, mediante la propria organizzazione ed a proprio rischio.

Il concessionario dovrà assumersi l’onere della pulizia dell’immobile e dell’area circostante, comprese le aree verdi; oltre a farsi carico delle utenze, elettricità e acqua.

L’orario di apertura minima dell’attività è di 66 ore settimanali (dalle 7:00 alle 19:00), che dovrà tener conto delle disposizioni nazionali in materia di obblighi di chiusura Domenicale e festiva, nonché quello relativo alla mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio commerciale.

Nella struttura vigerà il divieto assoluto di installazione di videogiochi slot-machine o altre apparecchiature legate al gioco d’azzardo, con obbligo a contrastare l’abuso di alcol e impegno attivo a prevenirne ogni forma di abuso all’interno del locale.

Soddisfatti della delibera, il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore alle Attività produttive Lucia Gaudiano.

Dichiarano gli amministratori:

“Con questo bando confidiamo di dare finalmente una gestione stabile, efficiente e strutturata all’importante scalo di trasporti su gomma a Matera, che sarà dotato dei servizi essenziali per chi arriva o parte dalla città”.