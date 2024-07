Contaminazione acqua dello scarico del depuratore di Marconia: questi gli ultimi aggiornamenti

Il Sindaco, Domenico Albano, e il Vicesindaco, Rossana Florio, con delega alla Transizione ecologica, comunicano:

“A seguito dell’esposto a mezzo social del dott. Di Trani, in merito alla contaminazione dell’acqua attinta da un canale proveniente dallo scarico del depuratore di Marconia, nell’immediatezza dei fatti, in data 26 luglio, è stata subito presentata alla Procura della Repubblica di Matera una denuncia per danno ambientale e danno alla salute, con richiesta di intervento immediato dell’Arpab.

Quest’ultima, a seguito della richiesta dell’Amministrazione comunale, ha attivato un intervento di reperibilità per eseguire indagini microbiologiche sulle acque del canale recettore posto a valle del depuratore, nel primo punto utile.

A seguito delle risultanze di tali indagini, che hanno evidenziato una “elevata concentrazione di escherichia coli, coliformi fecali ed enterococchi, riconducibili a una contaminazione di tipo fecale”, il Sindaco ha diffidato AQL a ripristinare urgentemente la funzionalità dell’impianto di depurazione e il CONSORZIO DI BONIFICA dall’utilizzo di quelle acque a scopi irrigui.

Successivamente, la Regione Basilicata ha autorizzato il Consorzio di Bonifica ad attingere acqua, a uso irriguo, dal fiume Basento.

L’amministrazione vigilerà valutando le azioni da intraprendere a tutela della salute pubblica”.