Matera, Franco va in pensione: “Grazie per quello che hai fatto in questi mesi e per 20 anni”

Con gioia il sindaco Domenico Bennardi ringrazia la presenza costante di Franco che da oggi va in pensione.

Ecco cosa Bennardi dice di lui:

“Era già nella segreteria del sindaco quando mi sono insediato e per tutti la sua presenza quotidiana è sempre stata data per scontata per aiutare a risolvere mille problemi.

In realtà, la disponibilità, la prontezza e il garbo con cui Franco ha svolto il suo lavoro non sono sempre così scontati e così consueti.

Grazie per quello che hai fatto in questi mesi e per i vent’anni nei quali sei stato a servizio dell’Amministrazione comunale di Matera“.

