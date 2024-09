Matera, Francesco Mancini è il nuovo Presidente della Provincia. Auguri di buon lavoro

Il sindaco di Pomarico Francesco Mancini, è il nuovo Presidente della Provincia di Matera: sostenuto dal centrosinistra ha battuto il candidato del centrodestra, Giuseppe Arturo De Filippo, sindaco di Calciano, ottenendo 182 voti pari a 53337 voti ponderati contro i 169 di De Filippo (38293 voti ponderati). Lo spoglio ha fatto registrare anche una scheda nulla.

Lo spoglio ha fatto registrare un sostanziale testa a testa, con un esito che si è delineato solo nelle ultime fasi dello scrutinio, quando Mancini ha staccato De Filippo.

Il nuovo Presidente succede a Piero Marrese il quale, eletto nel 2018 e confermato nel 2022, dopo l’elezione in Consiglio regionale ha lasciato la gestione dell’Ente di via Ridola al facente funzioni Emanuele Pilato, in carica fino alle consultazioni odierne.

Nel complesso sui 401 aventi diritto si sono recati al voto 352 elettori (88,78%), di cui 107 donne (26,68%) e 245 uomini (73,32%).

“E’ stata una competizione elettorale bellissima, molto equilibrata ed estremamente corretta anche per merito del mio avversario Arturo Giuseppe De Filippo, che ringrazio – sono state le prima parole di Mancini da Presidente -.

La mia elezione conferma che quando il centrosinistra è unito vince. Spero che questo successo sia l’inizio di un nuovo percorso dell’area progressista”.