Matera: finalmente nei rioni Sassi riapre questo servizio importante per i cittadini! Ecco i dettagli

Il Comune di Matera comunica:

“Riaprono i bagni pubblici nei rioni Sassi.

I servizi igienici situati in via Madonna delle Virtù, nei pressi di Porta Pistola, sono disponibili tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 17:0 alle 20:00.

l servizio è stato reso nuovamente disponibile in considerazione dei flussi turistici che, in particolar modo in questo mese di agosto, stanno facendo registrare un elevato numero di presenze negli antichi rioni”.

Così l’assessore ai Sassi, Tiziana D’Oppido:

“Continuiamo il lavoro per ampliare i servizi in favore dei cittadini materani e dei tanti turisti che visitano la nostra città, affinché possa essere sempre più pulita, decorosa e accessibile a tutti”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)