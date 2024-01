Matera, Eva Ceccatelli e Luisa Rizzitelli a fianco delle donne: “facciamo squadra contro gli abusi e la violenza in ambito sportivo”. L’evento in programma

Come sensibilizzare sui temi riguardanti la parità di diritti nello sport, la parità di accesso alla pratica sportiva, la formazione e di una classe dirigente che guardi al futuro con i valori dell’inclusione e della gender equality?

Sono i temi al centro della quarta lezione di Prime Ministera Basilicata, Scuola di Politica per giovani donne, ospitata Domenica 14 Gennaio 2024, dalle ore 10..00 alle 17.00, negli spazi di Ecoverticale, a Matera.

Per imparare a fare squadra contro gli abusi e la violenza anche in ambito sportivo, le giovani allieve ascolteranno il racconto di Assist condotto da Eva Ceccatelli e Luisa Rizzitelli, fondatrici dell’ associazione impegnata contro le molestie nello sport attraverso progetti di sensibilizzazione e di comunicazione, in particolare attraverso il progetto SAVE, Sport Abuse and Violence Elimination.

Nel pomeriggio seguiranno le testimonianze di Michele Di Gioia e di Peppe Pecora di Uisp Matera che dialogheranno con le allieve sulle modalità di partecipazione e inclusione adottate nelle attività sportive proposte alla comunità locale, ingaggiata e coinvolta attorno ai valori della condivisione e del lavoro di squadra.

Eva Ceccatelli e Luisa Rizzitelli sono fondatrici dell’associazione Assist, Associazione Nazionale Atlete Aps, che si propone di tutelare e rappresentare i diritti collettivi delle Atlete di tutte le discipline sportive operanti a livello agonistico, e degli operatori e operatrici dello sport femminile (allenatori, manager sportivi, professionisti della comunicazione).

Prime Minister Basilicata è una delle scuole di Prime Minister, progetto “ideato” da Movimenta e Farm Cultural Park e promosso da Matera Letteratura.

Ecco i dettagli dell’evento in programma.