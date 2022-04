Matera, è ufficiale: si terrà nella nostra Città la settima edizione dell’Oscar del cicloturismo! Ecco il programma

Buone notizie per la Città dei Sassi.

Il Sindaco, Domenico Bennardi, annuncia:

“E’ ufficiale, sarà a Matera la settima edizione dell’Oscar del cicloturismo dal 2 al 5 giugno.

Evento co-organizzato tra Comune di Matera e Apt Basilicata.

L’iniziativa è stata illustrata alla BIT di Milano con la presenza del Ministro del Turismo”.

Nell’occasione ci sarà anche la presentazione del Rapporto Ecosistema della Bicicletta di Banca Ifis dedicato quest’anno proprio al cicloturismo.

Si legge in fatti in una nota:

“Si aprono oggi ufficialmente le candidature per Italian Green Road Award 2022, settima edizione dell’Oscar italiano del cicloturismo che viene assegnato alle “vie verdi” di quelle regioni italiane che si sono particolarmente distinte nell’attenzione al turismo “lento” e che hanno saputo valorizzare i percorsi ciclabili completandoli con servizi idonei allo sviluppo del turismo slow.

La grande affermazione del cicloturismo negli ultimi due anni non è una moda, ma un successo destinato a continuare.

Il cicloturismo colma il desiderio di spazi all’aria aperta, risponde alla crescente esigenza di adottare comportamenti sostenibili e contribuisce a conservare e valorizzare i territori.

I dati, spinti anche dagli incentivi e dalla necessità di distanziamento, lo confermano.

ANCMA stima per il 2021 un mercato attestato indicativamente sugli stessi volumi del 2020: oltre 2 milioni di bici vendute (+ 17% vs anno precedente con impennata del +44% per le e-bike).

Secondo Legambiente, al cicloturismo nel complesso sono riconducibili 55 milioni di pernottamenti l’anno sul territorio nazionale e i turisti che hanno scelto la bicicletta per le loro vacanze estive spendono complessivamente circa 4,6 miliardi di euro, pari al 5,6% dell’intera spesa turistica generata a livello nazionale.

Una cifra che, secondo le stime dell’Ufficio studi di Banca Ifis, potrebbe arrivare fino a circa 20 miliardi di euro, quadruplicando di fatto il valore del turismo indotto dalle vacanze su due ruote.

L’edizione 2022 di Italian Green Road Award vede Banca Ifis in qualità di Partner ufficiale, Istituto per il Credito Sportivo e Legambiente quali sponsor e partner istituzionali, la partecipazione di Ferrovie dello Stato Italiane e gode del supporto della Regione Basilicata e della Città di Matera, che hanno accolto con entusiasmo l’idea di ospitare l’evento conclusivo dell’Italian Green Road Award 2022, convinti che il cicloturismo sempre più contribuisca, in modo sostenibile, ad attrarre visitatori e appassionati.

Anche quest’anno, infatti, la proclamazione dei vincitori si svolge in una delle regioni vincitrici dell’Oscar nell’anno precedente: nel 2021 la Regione Basilicata ha vinto la menzione speciale di Legambiente per la ciclovia Da Matera alle Dolomiti Lucane, un percorso che dalla Città dei Sassi, patrimonio UNESCO e Capitale della cultura europea 2019, attraversa il parco della Murgia Materana e raggiunge le Piccole Dolomiti Lucane passando per il parco di Gallipoli Cognato.

La Giornata Mondiale della Bicicletta a Matera – Premiazione Oscar del Cicloturismo 2022

Sarà dunque lo scenario unico di Matera a fare da sfondo a un evento che dal 2 al 4 giugno metterà al centro l’economia generata dal cicloturismo nel nostro Paese, dando visibilità al territorio e coinvolgendo abitanti e operatori.

In particolare, venerdì 3 giugno – Giornata mondiale della Bicicletta – si svolgerà a Palazzo Malvinni Malvezzi un Bike Forum che sottolineerà l’importanza del cicloturismo come risorsa per le regioni e i territori.

La giornata si aprirà con la presentazione dei dati del nuovo Rapporto Ecosistema della Bicicletta di Banca Ifis, quest’anno dedicato al cicloturismo, presente Ernesto Fürstenberg Fassio (Banca Ifis) che dialogherà con ospiti istituzionali come:

Marina Lalli (Federturismo Confindustria);

Giorgio Palmucci (ENIT);

Antonio Nicoletti (APT Basilicata);

importanti operatori dell’economia e del turismo quali Marco Mancini (Gruppo Ferrovie dello Stato), Andrea Abodi (Istituto Credito Sportivo), Gianluca Santilli (Osservatorio Bikeconomy).

A seguire due salotti dedicati ai casi di successo della bicicletta in ambito ricettivo – con la partecipazione di imprenditori come:

Michil Costa (Maratona dles Dolomites, Hotel La Perla, Berghotel Ladinia, Albergo Posta Marcucci);

Aldo Melpignano (Borgo Egnazia);

Silvia Livoni (Luxury Bike Hotels);

nel tour operating – con Andy Levine (DuVine Cycling + Adventure), Michele Cappiello (Ferula Viaggi), Andrea Tonti (Bike Division).

Sabato 4 giugno è invece prevista la cerimonia di premiazione in piazza San Francesco, con l’omonima chiesa barocca a fare da scenografica quinta: al microfono delle presentazioni Ludovica Casellati, ideatrice dell’Oscar del Cicloturismo, e Peppone Calabrese di Rai Linea Verde, quest’anno mattatore nella “sua” regione.

Stella della serata Marino Bartoletti, che presenterà il suo spettacolo teatrale sulla bicicletta “ZazzarazzaZ, pedalando e cantando nella storia”, che lo vede come protagonista, attore, narratore, assieme al Duo Idea per l’accompagnamento musicale e non solo”.

Dice il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi:

“La Basilicata è felice di ospitare un evento nazionale in grado di sposare la promozione del territorio con la sostenibilità ambientale.

La nostra è una regione immersa nel verde con paesaggi suggestivi e incontaminati da scoprire a piedi o sulle due ruote per gustare i suoi profumi, i suoi suoni, e vivere un’esperienza unica.

Anche per questa ragione abbiamo deciso con l’Apt di promuovere i nostri itinerari cicloturistici attraverso la app “Basilicata free to move” che consente di vivere pienamente la nostra natura e il nostro ricco patrimonio culturale”.

