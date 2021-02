Matera: artisti in prima linea per dire “No” alle scorie radioattive! Ecco l’iniziativa

La città dei Sassi ribadisce il suo “No” alle scorie nucleari.

Così il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi:

“Un graditissimo omaggio da parte degli artisti dell’Emporio del Riciclo Paolo Scozzafava e Giulia De Pace, un’opera realizzata riciclando due maschere antigas che guardano attonite un uovo contaminato dalle scorie radioattive.

Anche l’arte può essere un mezzo di comunicazione importando per dire NO alle Scorie.

Lascerò quest’opera nel mio ufficio per rimarcare a tutti i miei ospiti il nostro deciso impegno a evitare che arrivi in Basilicata, come nella vicina Puglia, il deposito unico di scorie nucleari.

Matera deve puntare sulla sostenibilità e tutti possiamo fare la nostra parte per difendere il territorio. Grazie”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)