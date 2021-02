A Matera, Policoro, Tinchi e Tricarico carenza ormai cronica del personale in questi laboratori! Questa la situazione

Gianni Sciannarella e Marco Bigherati, rispettivamente segretario Generale e segretario aziendale della Fials Matera, in una nota, segnalano:

“la gravissima situazione in cui versano i servizi diagnostici di Laboratorio Analisi dell’Asm.

Particolarmente emblematica la situazione del Servizio Immuno Trasfusionale di Policoro (MT) per carenza ormai cronica del personale.

Nei giorni scorsi, sono giunte alla nostra segreteria segnalazioni di dipendenti e cittadini preoccupati della grave situazione in cui versano le diverse strutture, in particolare quelle dei presidi territoriali.

Emerge da vari riscontri che, presso il centro Immuno trasfusionale di Policoro, vi sia in pianta stabile solamente un tecnico per eseguire tutte le prove di compatibilità e preparare le sacche per le eventuali trasfusioni, un solo tecnico per coprire attività h24.

Si riscontrano criticità e affanni anche nel Servizio Immuno Trasfusionale di Matera, in Anatomia patologica, in Patologia clinica, a Tinchi (MT) e a Tricarico (MT).

A seguito della riduzione del personale e a causa della pandemia tutt’ora in corso, sono necessarie nuove assunzioni per dare un po’ di respiro e rilancio ai servizi.

La Sanità materana versa in uno stato pietoso, pertanto sollecitiamo interventi urgenti da parte delle istituzioni, affinché siano messe in campo tutte le azioni per una programmazione a lungo termine delle attività.

Vi sia una maggiore attenzione al territorio”.

