Matera, dopo 2 anni riapre il Bar dell’Ospedale Madonna delle Grazie! I dettagli

Ha riaperto oggi il bar dell’Ospedale Madonna Delle Grazie di Matera, completamente rinnovato sia nella distribuzione degli spazi interni che nell’arredamento e nell’impiantistica, con locali che sono stati dotati di aria condizionata e tavolini per le consumazioni.

Il bar sarà gestito dalla società Ristoservice che si è aggiudicata la gara, ad aprile scorso, con un contratto che prevede una gestione di 5 anni, rinnovabile per altri 4.

Il bar è stato inaugurato alla presenza del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Maurizio Friolo, dei rappresentanti istituzionali, con la benedizione di frate Marco Mascolo, vice cappellano dell’ospedale Madonna delle Grazie.

Afferma il Commissario Straordinario dell’ASM, Maurizio Friolo:

“Dopo due anni dalla chiusura abbiamo finalmente riaperto questo servizio per gli utenti e il personale sanitario in un presidio ospedaliero dove, ogni giorno, affluiscono migliaia di persone.

In più offriamo ai cittadini non solo una caffetteria e un punto ristoro di qualità, ma anche uno spazio di aggregazione sociale, soprattutto per i degenti”.

Ha detto Nicola Morea, presidente della commissione regionale Sanità e Sociale:

“La riapertura del servizio bar caffetteria è un punto importante nel percorso di rinascita e di crescita dell’ospedale. È un segnale importante per l’aggregazione del personale e per dare risposte ai cittadini che fruiscono dell’ospedale”.

Il bar sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle ore 19,30 e la domenica dalle 7 alle 14.00

Afferma Vito Tafuni, titolare della Ristoservice:

“Oltre al servizio bar e caffetteria offriremo anche la ristorazione con panini, rosticceria, insalate e piatti freddi. Da settembre aggiungeremo anche i piatti caldi per completare l’offerta gastronomica e dare un servizio di livello”.