Matera: Di Lorenzo è il nuovo Segretario cittadino di Forza Italia

Il coordinamento Regionale di Forza italia Giovani Basilicata, per voce del suo coordinatore Nicola Padula, in una nota esprime soddisfazione per la nomina del nuovo Segretario cittadino di Forza Italia Matera:

“Il nuovo corso apertosi con il conferimento dell’incarico di guidare il Partito nella città dei Sassi affidato all’avvocato Donato Di Lorenzo, rappresenta motivo di soddisfazione finanche per i giovani di Forza Italia, da sempre in prima linea per contribuire alla crescita della nostra compagine sui territori.

Matera, già Capitale Europea della cultura oltre che fondamentalmente punto di riferimento per l’intero territorio di Basilicata, potrà contare sul contributo politico ed umano di un professionista che decide di spendersi in favore della sua comunità e per un partito, Forza italia, da sempre convinto che la politica sia una missione, la più nobile, da esercitare con libertà di pensiero e programmazione in favore dei territori.

Siamo certi che la sinergia tra la segreteria cittadina di Forza Italia, il gruppo consigliare guidato saggiamente e con ottimi risultati nella massima assise cittadina dall’avvocato Nicola Casino oltre che con i rappresentanti istituzionali e politici su scala regionale e nazionale, consentirà a Donato di lavorare al meglio per far crescere sempre più Forza Italia in città, attraverso l’ascolto dei cittadini, famiglie ed imprese.

A Donato, alla segreteria tutta di forza italia Matera, giunga il nostro più sincero augurio di buon lavoro!

Ad Eustachio Dilena, che in questi anni ha guidato il partito in città, la nostra riconoscenza per il contributo che ha sempre saputo garantire nell’assolvimento del suo mandato”.

