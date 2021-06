Matera: dall’Arcivescovo Caiazzo riconoscimenti ai Sanitari Dimona, Spagnolo e Bisceglie in prima linea nella lotta contro il Covid! I dettagli

Martedì 15 giugno 2021 alle ore 11:00 nel Salone degli Stemmi dell’Arcivescovado di Matera, Monsignor Pino Caiazzo, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, conferirà gli “Attestati di Benemerenza” concessi dalla Luogotenenza per l’Italia Meridionale Tirrenica dell’Ordine Equestre Santo Sepolcro di Gerusalemme:

“a quei Sanitari in rappresentanza dei rispettivi Ordini Professionali Provinciali, delle Unità Operative e degli specialisti dell’Area Tecnica della ASL di Matera, nonchè delle Associazioni di Volontariato, che si sono contraddistinti nell’immane sforzo per il contrasto alla Pandemia COVID -19 in un encomiabile lavoro di squadra, ed a costo di enormi sacrifici personali e familiari, anche a costo di quello supremo della propria vita per la salvaguardia della Vita del Prossimo”.

Questa iniziativa è stata curata dal Commendatore Alcibiade Jula, Medico Chirurgo, Delegato per la provincia di Matera dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Ordine Cavalleresco di Subcollazione della Santa Sede, statutariamente impegnato a sostenere le iniziative e le attività a favore della presenza cristiana in Terra Santa nella sua Missione di Solidarietà benefica e caritatevole per le genti della Palestina, “in ricordo delle vittime e di tutti i malati colpiti dal COVID -19“, su proposta del Cav. Emanuele Venezia, Medico Chirurgo, e fatta propria da S.E. Cav. di Gran Croce Prof. Dott. Giovanni Battista Rossi, Luogotenente per l’Italia Meridionale Tirrenica dell’OESSG, e condivisa dal Preside di Basilicata Gr. Uff. Col. dott. Pasquale Bruno.

I professionisti che, per i particolari ruoli svolti nel contrasto alla Pandemia da COVID 19, hanno ricevuto la Benemerenza in rappresentanza dei propri Ordini , UU.OO., Aree Tecniche della ASL di Matera ed Associazioni di Volontariato, sono:

Francesco Dimona, Presidente dell’Ordine dei Medici di Matera, Direttore U.O.Complessa Anestesia e Rianimazione P.O. “Madonna delle Grazie” di Matera;

Vita Spagnolo, Presidente dell’Ordine degli Infermieri di Matera .I.D.F. Coordinatrice Attività di Gestione di Distretto, ASL di Matera, Mariano Ruggieri, Dirigente Medico U.O. Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica della ASL di Matera;

Rossella Bisceglie, Dirigente Area Tecnica RUP Progettista Direttore Lavori della ASL di Matera, coordinatrice per la realizzazione degli ospedali da campo offerti dal Qatar e l’Ispettrice Alessandra Colucci, Capogruppo delle II.VV. della CRI del Comitato di Matera.

