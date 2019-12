Matera, coro di fischi per il Presidente Bardi. De Ruggeri: “Il tifo da stadio, in questi contesti, è fuori da ogni ragione”. I dettagli

“La posizione critica tradotta in fischi e mormorii, da parte di una minoranza di partecipanti alla cerimonia conclusiva dell’anno di Matera Capitale, mentre parlava il Presidente della Regione Basilicata, sono espressione di una cultura da tifoseria e non di una città culturale”.

E’ quanto dichiara il Sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri che prosegue:

“Il tifo da stadio, in questi contesti, è fuori da ogni ragione perché è frutto di un’esplosione istintiva. La cultura è, invece, meditazione, riflessione e sforzo di pacificazione.

E’ solo attraverso la pacificazione che possiamo raggiungere insieme i traguardi.

Esprimere umori negativi in una serata di festa, non serve a nulla, non paga nessun risultato e non raggiunge gli obiettivi, che sono comuni, e che devono portare ad un salto in avanti della intera regione Basilicata e del Mezzogiorno d’Italia”.