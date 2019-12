A Matera prima proiezione pubblica de “La Festa della Bruna dei bambini”: i più piccoli vivono la propria storia e cultura. I dettagli

Prima proiezione pubblica del docu-film “La Festa della Bruna dei bambini”, a Matera presso il cinema comunale Guerrieri.

Con la firma di Filippo Olivieri, regia di Francesco Giase e la produzione di TRM Network, il docu-film porta sulle scene la nona edizione della Festa della Bruna dei bambini, evento svoltosi lo scorso 15 Giugno (presso il Borgo la Martella) che ha visto la partecipazione della Scuola materna “L’Albero Azzurro”.

L’iniziativa è stata realizzata dalla cooperativa Il Puzzle con il supporto dell’Associazione Maria Santissima della Bruna e patrocinata dal Comune di Matera, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio e in collaborazione con alcuni dei partner del progetto “Bambini 6.0 – Sei sensi zero confini”, progetto selezionato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Protagonisti i bambini e le tradizioni popolari: ogni società riconosce sé stessa nel proprio passato; da qui la scelta di condividere anche con i più piccoli la propria storia e cultura.

Un’occasione, “La Festa della Bruna dei Bambini”, per far entrare i bambini in contatto con le tradizioni locali.

Questo il percorso didattico raccontato dal lavoro di Olivieri e Giase sia attraverso la voce dei protagonisti, i bambini appunto, sia delle diverse figure che si sono prodigate per trasferire ai più piccoli i contenuti di questa secolare tradizione popolare.